На Приволжской железной дороге реализуется комплекс профилактических мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа. Для защиты здоровья пассажиров вагоны пригородных поездов перед каждым рейсом проходят обязательную санитарно-гигиеническую обработку с применением дезинфицирующих средств. Обработке подвергаются тамбуры, санузлы, межвагонные пространства и салоны.

Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: дверям, ручкам, поручням, поверхностям сидений, багажным полкам. Аналогичная обработка проводится и в зданиях вокзалов, а также на посадочных платформах и перронах.

В ходе ежедневного технического обслуживания пригородных электропоездов проводится дезинфекция воздуха облучателями-рециркуляторами. Кроме того, 10 новых электропоездов серии ЭП3Д, курсирующих в Саратовской и Волгоградской областях, оснащены системами обеззараживания воздуха, работающими в постоянном режиме.

На стендах в пригородных поездах и залах ожидания размещены памятки с информацией о мерах, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.

Все работники, связанные с обслуживанием пассажиров, снабжены антисептиками, перчатками и масками. Кроме того, сотрудники проходят процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом в каждую смену.