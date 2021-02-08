Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал на брифинге в минздраве, сколько человек привились от коронавируса.

Иммунизировались 32,274 тысячи человек, израсходовано почти 75 процентов вакцины.

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов уточнил, что в ТЦ “Тау Галерея” каждый день прививаются до 200 человек, немногим поменьше в местах, которые недавно открылись, например, ТЦ “Облака”.

Отмечается, что серьезных осложнений после прививок у людей нет.