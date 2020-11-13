В Саратовской области теперь 16,5 тысячи семей будут получать ежемесячную выплату на первого ребенка. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

В том числе около 2,7 тысячи родителей получают поддержку за рожденных в 2020 году детей в размере 9,078 тысячи рублей.

Выплаты начисляются в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Воспользоваться ею могут родители детей, родившихся 1 января 2018 года и позднее, если среднедушевой доход семьи не превышает 20,552 тысячи рублей.