На факультете магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялось ежегодное мероприятие «Ночь открытых дверей». Факультет открыл свои двери для желающих поступить на программы магистратуры Президентской академии.

В первой части программы «Ночи открытых дверей» декан факультета Илья Константинов рассказал участникам об особенностях приема в магистратуру в 2021 году: количестве мест, стоимости обучения, образовательных программах.

Также студенты приняли участие в мастер-классе «Три секрета успешного публичного выступления», который провел заместитель декана факультета магистратуры и аспирантуры, руководитель проекта «Soft-skills школа «5К» Николай Пержу.

«Ночь открытых дверей» продолжилась проведением управленческого Хакатона. Хакатон – это интеллектуальный марафон, в ходе которого участникам было предложено найти способы и пути решения проблем сферы бизнеса и государственного и муниципального управления.

Разработчиками кейсов, партнерами и экспертами Хакатона выступили: депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Пьяных, первый заместитель министра информации и печати Саратовской области Леонид Негматов, первый заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской области Алик Сабрига, заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района Иван Дзюбан, помощник руководителя управления Росреестра по Саратовской области Дмитрий Арзямов, учредитель ресторана «The Loft» Артем Коновалов, совладелец фотостудии «Polaroid 64» Петр Вьюшкин, управляющий партнер проекта «Владей легко» Элина Гришина, генеральный директор производственного объединения «Легион» Константин Пархоменко, владельцы «Цветочной мастерской» Алеся Невзорова и Анастасия Шило, корреспондент ГТРК «Саратов» Екатерина Цопа, заместитель директора Центра дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС Мария Жверанцева, доцент кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии Максим Мокеев, специалист Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС Даниил Конев.

В результате работы команд экспертами были выбраны победители в направлениях «Бизнес» и «Государственное и муниципальное управление».

По завершению мероприятия все участники получили сертификаты, подарки от партнеров и другие призы, а победители управленческого Хакатона – дополнительные 10 баллов при поступлении на программы магистратуры Президентской академии.

— Управленческий Хакатон выступил в качестве эффективной площадки для взаимодействия обучающихся с потенциальными работодателями. Причем нужно отметить, что эксперты и работодатели из структуры власти и бизнеса – это выпускники факультета магистратуры и аспирантуры, а также нынешние студенты.

Безусловно, Хакатон превзошел наши ожидания. Если поначалу мероприятие было организовано с целью профориентационной работы, то сейчас это несколько больше, чем мероприятие, проводимое в рамках привлечения бакалавров и студентов-выпускников в магистратуру. В результате усиленной работы лучшие команды представили экспертам решения кейсов.

Хакатон в настоящее время – это сплав взаимодействия науки, образования, бизнеса, государственного управления и высшей школы. В будущем, благодаря подобным мероприятиям, работа вуза будет включать новые формы взаимодействия, участие науки и образования в решении конкретных практических задач, – прокомментировал итоги мероприятия декан факультета магистратуры и аспирантуры Илья Константинов.

Первый заместитель министра информации и печати Саратовской области Леонид Негматов рассказал о приоритетных факторах участия в управленческом Хакатоне: «Мне довелось участвовать в Хакатоне уже во второй раз, и теперь мне очевидны несколько моментов. Первый: студентам действительно интересно и полезно участвовать в этом мероприятии. Второй: уровень подготовки студентов и осознания ими формата мероприятия за два года прилично вырос, как и уровень организации Хакатона. Третий: постановка задач и формирование кейсов по проблемным ситуациям недостаточно хорошо отработаны как в государственном управлении, так и в бизнесе. Заказчик редко может объяснить, в чем заключаются трудности его организации, а студенту пока не хватает практических знаний, чтобы сформулировать уточнения. Нужен высококлассный «переводчик». Четвёртый: Хакатон необходим всем, потому что это знания, драйв и полезная встряска!»