В Саратове за прошедшие сутки трое пенсионеров стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В Заводской отдел полиции обратилась 95-летняя пенсионерка. На домашний телефон ей позвонила незнакомка, представившаяся медсестрой. Она пояснила, что ее внук сбил девушку, а для освобождения от уголовной ответственности необходимо заплатить. Вскоре на пороге пенсионерки появился неизвестный, которому она передала 300 тысяч рублей.

Аналогичные звонки поступили еще двум жителям Заводского района. Пенсионеры также попались на уловки мошенников, поверив, что их родственникам нужна помощь. Чтобы «решить» вопрос, 81-летний пенсионер отдал 146 тысяч рублей, а 83-летняя женщина — 100 тысяч рублей.

По всем фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.