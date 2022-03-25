В полицию поступило заявление от жительницы Советского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился представителем службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщина поверила незнакомцу и перевела на безопасный по его уверениям счет 295 тысяч рублей.

Подобный случай произошел и с жителем поселка Светлый. Мужчина также поверил в рассказ о попытках оформить на его имя кредит и лишился 274 тысячи рублей.

По обоим фактам полицейские проводят проверки.