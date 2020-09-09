Федеральная антимонопольная служба проанализировала ситуацию на рынке с подсолнечным маслом – россиянам беспокоиться не о чем.

— Для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья, – рассказала Лариса Вовкивская, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России.

В связи с сокращением производства подсолнечников на территории России дефицита растительного масла все равно не будет, потому что в структуре экспорта масла 70 процентов занимало именно подсолнечное.