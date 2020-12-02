На сегодняшнем брифинге в минздраве обсудили продажу набора аксессуаров для теста на коронавирус в Энгельсе.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что оказание медпомощи это лицензируемый вид деятельности. То есть если человек купил какой-то тест дома и делает его, это может быть опасно для здоровья. Медицинские изделия также не могут продаваться в обычных магазинах. Допустима реализация через аптеки или медорганизации.

Советник министра здравоохранения области Александр Колоколов отметил, что вчера по поручению министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина подготовлены два обращения — в Росздравнадзор и ФАС с просьбой детально разобраться.