Чекисты пресекли деятельность жителя Саратова, который распространял в интернете призывы к уничтожению представителей иных этнических групп. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что мужчина в социальной сети ВК в сообществах «Уличные Драки» и «Правые» опубликовал экстремистские материалы, призывающие к насилию и уничтожению приверженцев ислама и представителей негроидной расы.

Суд приговорил его к году условно с испытательным сроком на полгода.