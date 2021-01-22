Житель Саратова, сеявший межконфессиональную вражду в интернете, получил год условно, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Мужчина распространял экстремистские материалы в социальных сетях и в комментариях к новостям на сайтах информационных агентств. В частности он призывал к насильственным действиям в отношении приверженцев ислама, а также представителей кавказской и азиатской национальностей в комментариях к статьям о предстоящем строительстве в Саратове мечети.

Суд приговорил мужчину к одному году условно с испытательным сроком на 6 месяцев.