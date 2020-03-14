В министерстве просвещения РФ посоветовали региональным школам уйти на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства.

— В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей в регионы были направлены рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санэпидемконтроля в дошкольных и образовательных учреждениях, — говорится в сообщении.

Саратовские школьники могут начать учиться из дома.

— У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения, – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.