Федеральный экологический оператор готов к вводу в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). К концу 2022 года планируется получить первую реальную картину: актуальные данные по всем участникам рынка и обороту отходов. Новые условия работы с отходами I и II классов обсудили в Саратове на III Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт».    

Высокотехнологичное производство

Форум «Экологический форсайт» стал традиционным: он проводится уже в третий раз. В Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А. в течение трех дней обсуждались вопросы промышленной экологии и безопасность окружающей среды, подводились итоги конкурсов для молодых исследователей, круглые столы, панельная сессия. В Саратов приехали специалисты из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Пензы. В работе форума участвовали около 500 человек, по большей части в режиме онлайн. Мероприятие проводилось при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»), занимающееся обращением с отходами I-II классов опасности.

В своем видеообращении руководитель «ФЭО» Константин Сиденко отметил, что экологическая повестка выходит в мире на первый план.
– Федеральному экологическому оператору поручено не только сформировать удобный процесс по обращению с промышленными отходов, но и создать необходимую инфраструктуру по их переработке во вторичные продукты — сеть экотехнопарков. Один из экотехнопарков будет находиться в Саратовской области, в поселке Михайловский, — подчеркнул Константин Семенович. — следующем году стартуют строительно-монтажные работы.

Руководитель «ФЭО» заверил, что экотехнопарк «Михайловский» станет одним из наиболее высокотехнологичных и современных производств в стране.

По принципу «одного окна»
Почему же существующая ранее система по обращению с промышленными отходами не была эффективна? Ответ прост: процесс не был отрегулирован на должном уровне. Если раньше у предприятий возникала необходимость избавиться от отходов, то они передавали их специализированной организации, которая бралась справиться с этой задачей за меньшую сумму, нежели другие участники торгов. А затем отходы вывозились в лучшем случае на полигон, а в худшем выбрасывались в овраги и лесополосы. Чтобы изменить ситуацию, были разработана соответствующая нормативная база.

Была создана единая цифровая платформа для всех участников сферы обращения с отходами I и II классов, которая позволит отслеживать их с момента образования до переработки. Этим будет заниматься специальная информационная система ФГИС ОПВК. Руководитель проекта ФГУП “ФЭО” Рафаиль Сатаев объяснил, как система работает.

Она связывает воедино предприятия, образующие опасные отходы, операторов по транспортированию и обращению с отходами оператора и органы исполнительной власти,  С 1 марта 2022 года предприятия, не имеющие собственных мощностей по обращению с отходами I-II классов, обязаны передавать данные виды отходов федеральному оператору и заключить с ним договор. А федеральный оператор самостоятельно или с привлечением операторов обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение, — перечислил Рафаиль Аббасович.

Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет «одним окном» для учета и контроля всех операций на рынке отходов I и II классов на всем протяжении их жизненного цикла. Она прошла тестовые испытания и с декабря этого года вводится в эксплуатацию, к ней уже подключились 76 субъектов страны. Полная картина с отходами I и II классов в России должна сложиться к концу 2022 года.

Важно, что отходы после переработки становятся не мусором, а источником ценных материальных ресурсов. Их планируется вернуть в хозяйственный оборот сырьем для химической промышленности, стеклом, удобрениями и прочими полезными продуктами.

Справка:
В федеральном каталоге Росприроднадзора насчитывается более 400 видов отходов I-II классов. Это ртутьсодержащие отходы, свинецосодержащие отходы, отходы химического и нефтехимического производства, растворы щелочей, кислот.

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