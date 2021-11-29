Федеральный экологический оператор готов к вводу в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). К концу 2022 года планируется получить первую реальную картину: актуальные данные по всем участникам рынка и обороту отходов. Новые условия работы с отходами I и II классов обсудили в Саратове на III Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт».

Высокотехнологичное производство

Форум «Экологический форсайт» стал традиционным: он проводится уже в третий раз. В Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А. в течение трех дней обсуждались вопросы промышленной экологии и безопасность окружающей среды, подводились итоги конкурсов для молодых исследователей, круглые столы, панельная сессия. В Саратов приехали специалисты из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Пензы. В работе форума участвовали около 500 человек, по большей части в режиме онлайн. Мероприятие проводилось при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»), занимающееся обращением с отходами I-II классов опасности.

В своем видеообращении руководитель «ФЭО» Константин Сиденко отметил, что экологическая повестка выходит в мире на первый план.

– Федеральному экологическому оператору поручено не только сформировать удобный процесс по обращению с промышленными отходов, но и создать необходимую инфраструктуру по их переработке во вторичные продукты — сеть экотехнопарков. Один из экотехнопарков будет находиться в Саратовской области, в поселке Михайловский, — подчеркнул Константин Семенович. — следующем году стартуют строительно-монтажные работы.

Руководитель «ФЭО» заверил, что экотехнопарк «Михайловский» станет одним из наиболее высокотехнологичных и современных производств в стране.

По принципу «одного окна»

Почему же существующая ранее система по обращению с промышленными отходами не была эффективна? Ответ прост: процесс не был отрегулирован на должном уровне. Если раньше у предприятий возникала необходимость избавиться от отходов, то они передавали их специализированной организации, которая бралась справиться с этой задачей за меньшую сумму, нежели другие участники торгов. А затем отходы вывозились в лучшем случае на полигон, а в худшем выбрасывались в овраги и лесополосы. Чтобы изменить ситуацию, были разработана соответствующая нормативная база.

Была создана единая цифровая платформа для всех участников сферы обращения с отходами I и II классов, которая позволит отслеживать их с момента образования до переработки. Этим будет заниматься специальная информационная система ФГИС ОПВК. Руководитель проекта ФГУП “ФЭО” Рафаиль Сатаев объяснил, как система работает.

— Она связывает воедино предприятия, образующие опасные отходы, операторов по транспортированию и обращению с отходами оператора и органы исполнительной власти, С 1 марта 2022 года предприятия, не имеющие собственных мощностей по обращению с отходами I-II классов, обязаны передавать данные виды отходов федеральному оператору и заключить с ним договор. А федеральный оператор самостоятельно или с привлечением операторов обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение, — перечислил Рафаиль Аббасович.

Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет «одним окном» для учета и контроля всех операций на рынке отходов I и II классов на всем протяжении их жизненного цикла. Она прошла тестовые испытания и с декабря этого года вводится в эксплуатацию, к ней уже подключились 76 субъектов страны. Полная картина с отходами I и II классов в России должна сложиться к концу 2022 года.

Важно, что отходы после переработки становятся не мусором, а источником ценных материальных ресурсов. Их планируется вернуть в хозяйственный оборот сырьем для химической промышленности, стеклом, удобрениями и прочими полезными продуктами.

Справка:

В федеральном каталоге Росприроднадзора насчитывается более 400 видов отходов I-II классов. Это ртутьсодержащие отходы, свинецосодержащие отходы, отходы химического и нефтехимического производства, растворы щелочей, кислот.