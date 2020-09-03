Министр культуры Ольга Любимова провела совещание с первым замминистра культуры РФ Сергеем Обрывалиным, председателем правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным, генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Владимиром Шемякиным и представителями подрядной организации.

Ольга Любимова поручила разработать график этапов реконструкции и четко его придерживаться.

— Проблемы нужно решать и возвращаться в сроки, чтобы завершить ремонтно-реставрационные работы до конца 2020 года. Поэтому попрошу проработать график оперативных совещаний, совместный выезд и осмотр объекта, а также доклады на регулярной основе о состоянии дел, — сказала она.