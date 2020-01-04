Футболист Федор Смолов перестал скрывать свои отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.

Спортсмен опубликовал фото в своем Instagram в обнимку с возлюбленной на одном из дорогих курортов — Сен-Бартелеми в Карибском море.

Слухи об отношениях Смолова и Юмаевой начались несколько недель назад, когда девушка начала проявлять активность на странице футболиста.

Ранее смолов был в отношениях с телеведущей и обладательницей титула «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой. Пара рассталась в мае 2015 года.