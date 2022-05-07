Из резервного фонда правительства области выделены средства на очистку воды в Федоровском районе. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Соответствующие постановление об этом политик подписал сегодня, 7 мая.

Согласно документу, региону выделено 6,96 млн рублей для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

— Денежные средства будут направлены в Федоровский район на обеспечение качественной питьевой водой населения Морцевского муниципального образования. Планируется приобрести и установить блок-контейнерную систему очистки воды, — написал он.