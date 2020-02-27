Оперативники управления ФСБ по Саратовской области возбудили уголовное дело на хакера, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что мужчина распространял специальные компьютерные программы, которые скрытно похищали коды и пароль с компьютеров граждан и государственных учреждений.

Полученные таким образом данные передавались им за деньги посторонним и могли использоваться для получения доступа к личной информации и электронным платежным системам.

Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.