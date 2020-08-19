Девушка-фельдшер из Энгельса Саратовской области, пострадавшая от рук пьяного пациента, получит материальную помощь, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» главный врач Энгельсской станции «скорой помощи» Алексей Романов.

— На выезд к 47-летнему мужчине в селе Узморье выехала бригада «скорой помощи» — два фельдшера и водитель. Мужчина изначально был агрессивно настроен на приехавших медиков. Утверждать, что пациент был пьян, я не могу, но в квартире чувствовался запах алкоголя. В результате мужчина ударил девушку-фельдшера головой в лицо, — прокомментировал главврач.

По слова Алексея Романова, сейчас девушка находится в стационаре. Руководство станции «скрой помощи» приняло решение об оказании ей материальной помощи.

Как сообщила пресс-служба регионального управления внутренних дел по Саратовской области, напавший на медика 47-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас в отношении него проводится проверка, которая находится на особом контроле у руководства ГУ МВД.