В отношении председателя одного из сельскохозяйственного производственного кооператива из Базарно-Карабулакского района возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты своим работникам. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия с февраля по июнь 2020 года он недодал трудящимся свыше 800 тысяч рублей, хотя возможность этого у него была.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.