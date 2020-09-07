Через три дня, 11 сентября, в историческом парке «Россия – моя история» начнется ежегодный фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Об этом сообщают в официальной группе исторического парка.

Напомним, в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий саратовцев ждет не однодневный фестиваль, а трехнедельный. Жители и гости города смогут окунуться в атмосферу средневекового города в любой из дней фестиваля с 11 сентября по 4 октября.

Фестиваль теперь пройдет в формате квест-игры. Жители Саратова смогут создать кольчуги и посуду, научиться писать по-монгольски и рисовать по-китайски. Также посетители смогут побывать на увлекательных лекциях.

Самые маленькие и непоседливые гости фестиваля тоже не останутся без внимания – их научат создавать средневековые тарелки или прокатят на лошадке-качалке в прошлое.

Стать гостем фестиваля и побывать в средневековом городе можно только по предварительной записи по телефону +7-845-269-50-34. Данное ограничение поможет организаторам фестиваля грамотно распланировать число участников, чтобы не допустить массового скопления людей.