Сегодня, 14 августа, в Увеке состоялась ежегодная пресс-конференция, на которой были подведены итоги новых раскопок и объявлено о проведении ежегодного фестиваля археологии и реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».

На пресс-конференции выступили министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина и директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин.

Спикеры рассказали, что в этом году фестиваль пройдет уже в девятый раз, но в другом формате. Это связано с ограничениями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции. Теперь вместо одного дня фестиваль продлится целых три недели и совсем на новой территории. Дело в том, что на горе, где обычно и проходит фестиваль, ограничить численность людей практически невозможно. Именно поэтому организаторами мероприятия принято решение «переехать» в исторический парк «Россия – моя история».

Территория исторического парка позволит частично в музее, а частично на открытой местности разместить все объекты, в том числе, шатры и юрты. Костюмированная часть фестиваля тоже не исчезнет в этом году. Фестиваль теперь пройдет в формате квест-игры.

Попасть туда можно будет бесплатно, но только по предварительной записи по телефону 69-50-34. Организаторы ожидают в день по 100-120 участников, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.