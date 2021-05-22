Все избиратели области могут принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и выбрать кандидатов, которых партия выдвинет на выборах в сентябре 2021 года. Об этом рассказала член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова.

— «Единая Россия» выбирает своих кандидатов вместе с жителями, чтобы услышать мнение каждого. Процедура максимально открытая – в ней могут принять участие все избиратели нашей области. Информирование о возможности участия, считаю, неправильно расценивать как принуждение к голосованию. Подчеркну, каждый принимает решение самостоятельно. Возможно, кто-то предпринимает попытки дискредитировать саму процедуру. Организационный комитет будет следить за чистотой и открытостью процесса голосования. Для партии важно, чтобы предварительное голосование прошло легитимно. Кандидатами станут те, кто действительно готов работать на благо нашей области, и те, кому доверяют жители, – сказала Фетисова.