Новые меры социальной поддержки населения прокомментировала член Общественной палаты области, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Алла Фетисова.

— Ребенок в семье – это всегда счастье и радость. Но это и большая ответственность. Важную роль играет поддержка государства.

Новые меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом России Владимиром Путиным, это действенная помощь. Очень многое уже сделано в этом направлении. Причем меры поддержки становятся более адресными, их получают те, кто в них действительно нуждается.

Очередной комплекс мер – прямое свидетельство того, что сохранение и поддержка института семьи имеют первостепенное значение для нашего государства.

Полностью поддерживаю решение главы государства о введении новых льгот для семей с двумя и более детьми, освободив их, таким образом, от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой в течение года. Эти денежные средства расширят возможности семей при приобретении нового жилья.

Своевременной станет также выплата на детей от восьми до 16 лет для неполных семей, которую начнут выплачивать уже совсем скоро, с 1 июля. Безусловно, крайне важно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка и находятся зачастую в непростой материальной ситуации. Благодаря дополнительной финансовой поддержке от государства, у таких семей появится больше возможностей.

И, конечно, каждого из нас заботит будущее ребенка, особенно вопросы его обучения и дальнейшего трудоустройства. Радует, что появится постоянно действующая программа поддержки занятости молодежи, которая даст нашим детям достойный старт во взрослую жизнь, — говорит она.