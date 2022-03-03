«ФИБА-Европа» исключила «Автодор» из розыгрыша кубка этого сезона. Об этом сегодня, 3 марта, официально заявил саратовский клуб.

— Решение ФИБА было ожидаемым, однако вдобавок оказалось жестоким и бесцеремонным. Наша команда проводила свой лучший евросезон за последние несколько лет, уверенно шла на первом месте с самого начала соревнования, выиграла две «группы смерти» и перед стартом плей-офф считалась главным фаворитом турнира! По не зависящим от клуба и далеким от спорта причинам ФИБА не только не позволила «клубу из России» (цитата из пресс-релиза) продолжить участие в турнире, но и приняла решение заменить «Автодор» на датский «Баккен Беарз» в четвертьфинале.

— Каким бы вопиющим ни казался вердикт Международной федерации баскетбола, он никоим образом не умаляет заслуг и достижений саратовского клуба в текущем сезоне. БК «Автодор» — по-прежнему самая результативная и эффективная команда Кубка ФИБА-Европа, лидер турнира по передачам и дальним броскам.

— Вы можете лишить нас результатов, но никогда не отберете у клуба и его преданных болельщиков эмоции от побед и чувство гордости за родную команду! Вперед, «Автодор»! — написано на официальном сайте клуба.