В прокуратуре Саратовской области состоялось заседание Общественного совета, на котором присутствовали представители надзорного ведомства.

Представитель ассоциации «Дальнобойщик» Евгений Баглай после доклада замминистра автомобильных дорог и транспорта Саратовской области Ивана Казаченко о работе штрафстоянок заявил, что они собрались тут по вопросу штрафстоянки в Красноармейске. Он отметил, что направлены обращения в прокуратуру и другие соответствующие органы, но проблема до сих пор не решена.

Представитель общественного «объединения перевозчиков России» Юрий Хилюк рассказал, что при эвакуации фуры увозят в составе тягача и прицепа, однако оплату берут раздельно.

Казаченко отметил, что пункты весового контроля установлены для сохранности дорог. А стоянка предназначена для устранения выявленных нарушений.

Прокурор области Сергей Филипенко спросил, как устанавливаются факты перевеса:

— Что сделала власть, чтобы бизнесу было удобно? Чтобы устранили нарушение, заплатили штраф и продолжили работу?» я предметно задаю вопрос, давайте не превращать общение в балаган.

Казаченко признал недоработки с работе некоторых пунктов и заявил, что необходимо регламентировать порядок возврата для устранения нарушений.

— Нужно переводить все пункты весового контроля на автоматическую системы. Тогда транспорт не будут задерживать и перевозчик будет видеть онлайн свои штрафы, — сказал дорожник.

Перевозчики напомнили о видеозаписи, на которой запечатлен факт бездействия Ространснадзора. На кадрах грузовики блокирует одна и та же ГАЗель. Филипенко сказал, что «это рентабельный бизнес при попустительстве органов власти». Он призвал проверить по номеру возможного причастного к этому факту.

Министр экономического развития региона Юлия Швакова разъяснила, как в области были установлены тарифы: тариф не может быть 680 рублей в час, так как минимальный — 400. Однако дорожники заявили, что эвакуируют сцепку, а оплата выписывается за два якобы отдельно отвезенных транспорта.

Прокурор сделал вывод:

— Под видом легальных действий определенные представители, не будем говорить чьи, организовали фактически какую-то кормушку. Они напрямую заинтересованы в эвакуации автотранспорта с целью последующей удержании и получении денежных сумм.