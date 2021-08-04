Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко на сегодняшнем заседании коронавируса поднял тему продажи поддельных сертификатов от коронавируса.

Он отметил, что есть единичные факты, что говорит о нигилизме людей. Нужно усилить контроль среди госучреждений, предприятий по проверке документов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что к таким событиям отношение бескомпромиссное. И добавил, что в случае выявления данного факта в Саратове уволен был не только врач, который выдал сертификат, но и главврач клиники.