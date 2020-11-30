В Саратове подвели итоги XVII международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

В конкурсной программе «Наша кинофабрика» победу одержал студент четвертого курса Института юстиции СГЮА, видеооператор студенческого медиацентра SM Production Гелесхан Батырханов с дебютным документальным фильмом «Флип».

«Флип» – фильм о российском скейтбординге: от первой скейтдоски до наших дней, от первого Кубка Союза, который прошел в Саратове в 1991 году, до настоящего момента, когда скейтбординг включили в программу летней Олимпиады в Токио.

Международная премьера фильма состоялась на кинофестивале DocsMX в Мексике, где он был единственным представителем России.

Стоит отметить, что «Флип» был награжден специальными призами и на других международных кинофестивалях – «Ноль Плюс» и Beat Film Festival, а его фестивальная история до сих продолжается.

Фильм доступен для просмотра на сайте «Кинопоиск».