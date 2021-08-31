Глава Лысогорского района Валентина Фимушкина прокомментировала заявление губернатора Саратовской области Валерия Радаева о том, что с 2022 года 10% областного Дорожного фонда будет направляться на дороги сельских поселений. Они будут наделены полномочиями на самостоятельное проведение аукционов.

— В наш район уже поступило 12 миллионов из запланированных 32,3 в этом году. Это дало возможность отремонтировать дороги внутри райцентра по улицам Верхняя, Кооперативная, Железнодорожная, Луговая, Советская. Кроме этого, проведен ямочный ремонт дороги Лысые Горы — поселок Яблочный — это около 13 километров. Все поселения получили по 600 тысяч рублей, за счет них произвели отсыпку и ямочный ремонт внутри своих муниципальных образований. Выполнены работы по грейдерованию проблемных участков дорог Широкий Карамыш — Барсучий и Широкий Карамыш — Парижская Коммуна, — рассказывает чиновница.

Куда пойдут средства, которые район получит в 2022 году, решат депутаты на местах. Фимушкина также отметила, что это большое подспорье для приведения местных дорог в нормальное состояние.