27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов Окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль».

В прямом эфире будут озвучены лучшие режиссерские работы, имена лучших актеров и актрис, победитель в дополнительной номинации – «Лучший спектакль, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне».

В рамках фестиваля также проведен конкурс на лучшую разработку афиш и плакатов. Имена победителей конкурса также будут оглашены во время проведения Финала.

Центральной площадкой подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье» станет Удмуртская государственная филармония. К трансляции подключатся студии во всех субъектах округа, в которых за прямым эфиром подведения итогов будут наблюдать участники фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

Всего в окружном этапе конкурса спектаклей представлено 28 спектаклей от всех субъектов ПФО, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.

Просмотр прямой трансляции в прямом эфире доступен для всех желающих на сайте 27 марта, с 13:00 по московскому времени.