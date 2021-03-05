Консорциумы под руководством Citymakers из России и Karres en Brands из Нидерландов рассказали об источниках вдохновения, проектных решениях и о том, как их проекты могут изменить Саратов.

Финалисты международного конкурса представили свои варианты комплексного развития территорий бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески.

Мероприятие прошло в онлайн-формате на YouTube-канале КБ Стрелка. После презентации архитекторы ответили на вопросы участников встречи. Запись встречи доступна по ссылке.

Проект консорциума под руководством Citymakers представили Анастасия Колчина, Игорь Никонов, Екатерина Максимова, Михаил Лаврентьев, Мария Головенкина и Артем Укропов. Все участники этой команды из России, многие — из Саратова. Собрать именно такой состав, по словам спикеров, было очень важно, так как российские специалисты лучше всего представляют не только разработку, но и воплощение проекта, который затронет все сферы жизни горожан.

По задумке этого консорциума на территории старого аэропорта можно создать современный жилой район, который будет отличаться от привычной типовой застройки. В Парке Победы может появиться канатная дорога, которая свяжет парк с набережной Космонавтов и Зеленым островом. Парк будет разделен на мемориальную и рекреационную части. В Глебучевом овраге предпочтение отдали формам, напоминающим об историческом пути города. Это Саратовская крепость, колокольный завод, плантации шелковичных деревьев. Вокруг частного сектора будут восстановлены плодовые сады и пруд, организованы зоны для тихого отдыха. На Зеленом острове планируется сохранить все растения, в том числе и редкие виды, а также создать комфортные условия для жизни животных. На острове Покровские пески предлагается создать новый спуск и инфраструктуру для пляжного отдыха со спортплощадками и бассейном. На нем можно организовать экомаршрут и кемпинг, площадки для музыкальных и художественных фестивалей.

Проект второго консорциума под руководством нидерландского бюро Karres en Brands представили Дариус Резнек, Патрик Верховен и Леонид Слонимский.

Дариус Резнек, партнер нидерландского бюро Karres en Brands, рассказал, что сам неоднократно бывал в Саратове. Это бюро работает в разных странах мира, в последние 10 лет — и в России. Совместно с компанией MANDAWORKS из Швеции и бюро KOSMOS из России ландшафтные архитекторы разработали проект, который позволит раскрыть потенциал Саратова.

Согласно проекту второго консорциума, пять территорий должны сохранить историческое наследие и свою идентичность. Территория аэропорта может стать частью города с большим центральным парком. Обе части Глебучева оврага могут быть соединены мостами, под которыми разместятся музеи, сады и спортивные площадки, а в закрытых пространствах мостов — торговые точки, кафе и другие сервисы. В Парке Победы предлагается сконцентрировать внимание на мемориальной части, а также разбить большой зеленый парк с экологическими тропами. На Покровских песках можно создать лодочные пристани и разместить объекты для культурных мероприятий. На Зеленом острове основные общественные функции будут вынесены в дебаркадеры, что позволит укрепить экосистему острова и сохранить атмосферу парка. На острове может появиться инфраструктура для отдыха и туризма — новые гостевые дома, турбазы и экологические маршруты.

Жители Саратова могут ознакомиться с концепциями и проголосовать за понравившийся проект на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 11 марта включительно.

Победителя на основе решения жюри и результатов народного голосования выберет правительство Саратовской области. Победитель будет объявлен 19 марта на пресс-конференции.