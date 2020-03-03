В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился очередной этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность». Финалисты олимпиады, среди которых были саратовцы Кирилл Чередников и Анастасия Бегинина, смогли отразить хакерскую атаку на умный дом.

Основной задачей участников стало решение одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности – противодействие атакам интернета вещей и обеспечение безопасности умного дома. Финальное задание разработали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств, и защитить ее от подобных атак в будущем.

Для проведения соревнования специалисты «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ развернули мощное инфраструктурное решение – 20 виртуальных машин для участников, атакующий бот и атакуемая сеть. Ребята в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты.

Лучший результат показала команда в составе: Егор Миранцов, Илья Сорочан, Никита Покровский, Денис Лукоянов. Победители олимпиады: Никита Покровский, Глеб Шаньшин, Денис Лукоянов, Егор Миранцов, Андрей Гумиров. Призеры: Альберт Акмухаметов, Илья Сорочан, Родион Плотников, Алексей Нарин, Максим Альжанов, Артём Насонов, Джалил Хисалиев, Константин Веселов, Артём Михеев, Юрий Гришин, Николай Смирнов, Тимофей Мищенко и Тимофей Дреньков. Все 18 участников получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Победителей наградили представители Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и «Ростелекома» — официального партнера направления «Информационная безопасность» олимпиады Кружкового движения НТИ.

— Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны. Этот проект – часть федеральной программы «Ростелекома», направленной на повышение уровня образования в сфере информационной безопасности и созданию кадрового резерва страны, — рассказала заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар» Мария Сигаева.

Десятиклассница Анастасия Бегинина из саратовской гимназии №3 стала одной из четырех девушек-финалисток олимпиады.

— Считается, что ИТ-профессии более популярны у молодых людей, но лично я с третьего класса знала, что моя работа будет связана с компьютером. Кибербезопасность я изучаю с прошлого года и очень горжусь, что прошла в финал олимпиады. Заключительное задание было по-настоящему сложным и интересным. Решать прикладную задачу, приближенную к реальности, – это очень ценный опыт. Теперь я знаю, на чем необходимо сосредоточиться в учебе. И у меня теперь много единомышленников со всей страны, мы обменялись контактами и будем поддерживать связь, — говорит девушка.

Олимпиада Кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году: более 80 тысяч школьников из 85 регионов России подали заявки в рамках 30 направлений инженерной деятельности. Самая высокая конкуренция отмечена в профиле «Информационная безопасность» — 76 человек на место. Всего было подано 5,487 тысячи заявок, в финал вышли 72 участника.

Наибольшая часть победителей приехала из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Казани и Московской области.

Всего за пять лет в олимпиаде приняли участие более 123 тысяч школьников и студентов из 765 населенных пунктов страны. Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ проходят в тринадцати городах России с 5 февраля по 18 апреля.