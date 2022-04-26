В Саратовской области финансирование дорог превысит 25 млрд рублей. Об этом губернатор Валерий Радаев сообщил на заседании координационного совета по экономическим вопросам и противодействию коронавирусу.

—С учетом федерального транша в 8 млрд. рублей мы сможем отремонтировать более 400 км дорог. В зоне особого внимания — ремонт внутрипоселковых дорог в рамках новой областной программы. Сейчас, на старте сезона, самое главное – качество и строгое следование графику. Нужно мобилизовать все возможности в регионе и на соседних территориях, чтобы выполнить запланированные объемы дорожных работ, -отметил Радаев.

В 2022 запланировано отремонтировать 34 участка дорог регионального значения. В Саратове намечен ремонт 29 улиц.

В районах области продолжаются работы на инженерных сооружениях на региональных трассах. Идёт строительство мостов через р. Терешка в Хвалынском р-не и р. Малый Иргиз в Духовницком р-не. Начался ремонт путепровода и моста через р. Аткара в Аткарске. Запланирован ремонт моста через Глебучев овраг в Саратове.