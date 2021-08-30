Федеральный институт педагогических измерений — ФИПИ опубликовал проекты КИМов для ЕГЭ 2021.

Проекты предложены к профессиональному и общественному обсуждению. Изменение структуры контрольно-измерительных материалов коснулось всех предметов, переведенных в компьютерный вид, кроме информатики.

Например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие навыки работы с геометрическими фигурами, а в ЕГЭ по биологии — навыки прогнозирования результатов экспериментов на основе знаний физиологии организмов и клеток.

Из ЕГЭ по истории убрали историческое сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. В экзамене по литературе шире представлена поэзия 19 и 20 веков, и также включена иностранная литература.

Изучив опубликованные проекты КИМов, учителя и ученики смогут понять, что ждет их на экзамене в 2022 году.