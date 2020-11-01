Предприятие из Пензы проявило интерес к конкурсам на строительство дорог в Саратовской области. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, он провел переговоры с представителями компании «Пензадорстрой», которые изъявили желание участвовать в конкурсах на ремонт трасс в нашем регионе.

— У предприятия имеется вся необходимая техника, есть два своих завода по производству бетона и асфальтобетона. При необходимости владельцы готовы разместить аналогичный на территории Саратовской области, — пишет Роман Бусаргин.

Он также сообщил, что на ремонт дорог в 2021 году 80 процентов контрактов будет разыграно до конца текущего года.

— Правительство области готово к сотрудничеству, -резюмировал председатель правительства.