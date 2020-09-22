Закрытое акционерное общество «Фламинго» приостановило выплаты зарплаты работникам на период коронавирусной изоляции в нарушение указа президента России, сообщает прокуратура Саратовской области.

Руководство ЗАО установило период простоя с 4 по 30 апреля, сократив зарплаты сотрудников до до размера минимального размера оплаты труда в Саратовской области – 12,615 тысячи рублей, что противоречит указу Владимира Путина.

Прокуратура внесла протес на распоряжение директора фирмы. Кроме того, на предприятие был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.