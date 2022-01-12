Компания «Автотрасса» Гагика Киракосяна подозревается в уклонении от налогов на 200 млн рублей.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц вольского предприятия ООО «Автотрасса».
Дорожная фирма, регулярно выполняющая огромные госзаказы на ремонт трасс по всей Саратовской области, подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Напомним, предприятие принадлежит депутату Саратовской областной думы от «ЕР» Гагику Киракосяну.
Выяснилось, что «Автотрасса» платила НДС и налог на прибыль, а с 2017 года сотрудниками общества путём включения в налоговые декларации по указанным видам налогов заведомо ложных сведений осуществлено уклонение от их уплаты на сумму свыше 200 млн рублей.
Уход от налогов был установлен во время совместной ревизии прокуратуры и Росфинмониторинга. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Расследование уголовного дела продолжается.