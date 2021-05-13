Прокуратура Заводского района Саратова выявила нарушения соблюдения градостроительного законодательства.

Установлено, что возведение трех многоквартирных домов в микрорайонах, расположенных по улице Пензенской, а также по 2-му Азовскому проезду подрядной организацией акционерным обществом «Саратовоблжилстрой» проводится с многичисленными нарушениями требований градостроительного законодательства и проектной документации. Это может привести к несчастным случаям на строительных площадках.

Отметим, что это фирма депутата саратовской облдумы Леонида Писного.

Подрядчика и должностное лицо оштрафовали на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Нарушения при строительстве устранены.