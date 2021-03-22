Сегодня мы с сожалением говорим о том, что на одну локацию для тренировок в нашем городе стало меньше — фитнес-клуб MaxiFit объявил о своем закрытии. Оставлять сотни людей без возможности заниматься было бы нечестно, поэтому руководством World Class и MaxiFit было решено дать возможность всем действующим членам клуба MaxiFit продолжить занятия на территории World Class в ТЦ «Сиеста». Для них доступны все опции: тренажёрный зал, групповые программы, зоны настольного тенниса и бокса, массажные кабинеты.

Это большой вклад в популяризацию здорового образа жизни, а также помощь в укреплении иммунитета. Ведь прошлый год показал, насколько фитнес необходим каждому. Мы призывали вас тренироваться дома, на улице, в фитнес-клубах и студиях города, потому что крепкий иммунитет — то, что поможет в борьбе с распространением вируса.

Теперь World Class с удовольствием приветствует новых членов клуба и искренне надеется, что у здесь им будет также комфортно.