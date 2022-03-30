Более 70 сотрудников Приволжской железной дороги приняли участие во флешмобе в поддержку российских военнослужащих, выполняющих спецоперацию на территории Донбасса и Украины. Мероприятие было организовано в саратовском парке Победы на Соколовой горе.

Железнодорожники с государственными флагами выстроились в форме латинской буквы Z, чтобы выразить поддержку решениям президента и правительства Российской Федерации, а также показать единство железнодорожников в ситуации санкционного давления, оказываемого на Россию.

Напомним, 10 марта работники и ветераны Приволжской железной дороги приняли обращение о поддержке решений президента РФ и действий российской армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины.