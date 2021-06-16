Волонтеры АНО «ПРОГРЕССОР» начали «полевые» работы в рамках проекта «Госуслуги» — с пользой для каждого!», поддержанного Фондом президентских гранов. По итогам экспертного заседания, которое прошло недавно на базе ОНФ, была утверждена анкета-опросник.

— Задача состоит в том, чтобы выявить наиболее востребованные у жителей нашей области услуги, которых пока нет на портале «Госуслуг», но потребность в них существует. Затем, вместе со специалистами профильных министерств и ведомств мы начнем работать над их внедрением в региональную версию портала, — рассказал проектный директор «ПРОГРЕССОРА» Михаил Орлов.

В итоговую анкету попали 20 услуг: по записи детей в кружки и спортивные секции; записи питомца в ветеринарную клинику; подаче заявления на газификацию; записи на прохождение профилактического медосмотра; получению доступа к оцифрованным библиотечным фондам и другие.

По каждой из них специалисты Министерства экономического развития и министерства цифрового развития и связи Саратовской области уже дали развернутый комментарий.

Теперь слово за жителями области! Участие в опросе уже приняли более 200 саратовцев. Если вы хотите поделиться своим мнением онлайн — заполняйте анкету.