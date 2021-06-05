Из фондов музея парламентаризма в Управление МВД России по Саратову были переданы документы об истории создания полиции. Об этом рассказали в городском УМВД.

Из них следует, что 6 марта на заседании Совета рабочих депутатов товарищ Медведев представил «Положение о милиции». Согласно документу «народная милиция организуется советом рабочих депутатов для самоохраны народа и нормального течения жизни города из среды рабочих». Милиция делится на милицию по охране города и населения, а также милиционные дружины по охране фабрик и заводов. Подробно описана в Положении структура ведомства. «Заведует» милицией исполняющий обязанности начальника милиции и два его помощника, вместо полицейских участковых приставов в каждом участке учреждена должность участкового комиссара. Набирали в ряды милиционеров следующим образом: «заводские комитеты открывают запись желающих поступить в милиционеры, одобренные списки комитет впоследствии представляет Исполнительному комитету Совета рабочих депутатов». После рассмотрения кандидатов и одобрения их, комитет представлял милиционеров начальнику милиции, а тот в свою очередь распределял их по участкам, при этом «на каждый участок милиционеры назначаются в количестве, утроенном против числа бывшего состава полиции. Милиционеры вооружались револьверами и прочим оружием, каждый сотрудник был обязан иметь при себе удостоверение за подписью начальника.

— Архивные документы были переданы на хранение в Управление МВД России по городу Саратову из фондов Музея парламентаризма, с руководством которого в октябре 2018 года было подписано соглашение в сотрудничестве. Бывший председатель саратовской городской Думы Виктор Малетин на встрече выразил благодарность сотрудникам городской полиции за сотрудничество, отметив большую роль управления в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, и назвал главной задачей заключаемого Соглашения — объединение усилий по сохранению и распространению исторического и культурного наследия города, — отметили правоохранители.