Ремонт фонтана «Одуванчик» в Саратове продолжается. Идет разбор железобетонных конструкций, уже демонтировали инженерное оборудование, бетонное основание и чашу фонтана, трубопроводы и электрические

кабели, трубопроводы и облицовку, убраны стены чаши объемом 11,52 кубометра и ее основание на отметке -0,6 метров. Идет разбор монолитных железобетонных конструкций, находящиеся под ней.

Проект реконструкции фонтана был разработан архитекторами из компании «АрхХаус» и согласован с членами Градозащитного совета Саратова. Он предполагает воссоздание его исторического архитектурного облика,

созданного архитекторами Тарасом Ботяновским и Кириллом Макуловым по образцу фонтан «Эль-Аламейн» в Сиднее. Отметим, что этот объект является местной достопримечательностью.