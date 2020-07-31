В выходные, 1 и 2 августа, на обновленном фонтане «Мелодия» будут проводиться плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города.

Заработал фонтан 26 июля, а теперь на нем будет отключена подсветка и трансляция музыкальных композиций из-за плановых технических работ.

Напомним, что новый фонтан расположен напротив консерватории имени Л.В. Собинова, в течение нескольких месяцев он был закрыт на ремонтные работы. В результате которых заново возвели четыре малые чаши, заменили их облицовку и полностью обновили машинное отделение.

После проведения ремонтных работ фонтан будет запущен в полном объеме. Включение светомузыки будет осуществляться по графику: в пятницу и субботу с 21 до 23.00, в

воскресенье с 21 до 22.00.