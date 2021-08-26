Фонтан не будь открыт вовремя после ремонта.

Объект, а вернее ремонтирующая его строительная компания тем самым невольно подвели мэра Саратова Михаила Исаева.

Информацию об этом в Instagram сообщил сам градоначальник.

Напомним, «Одуванчик» закрыли на ремонт в мае 2021 года, пообещав, что к 1 сентября он снова будет радовать горожан и гостей Саратова.

Теперь сроки открытия сместились на 15 сентября. Хотя гарантии нет, что ремонт не будет затянут ещё больше. В таком случае компанию оштрафуют, — заверил Исаев.

По задумке реконструкторов, «Одуванчик» будет работать в разных режимах: светодинамическом, динамическом и статичном.