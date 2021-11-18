Реконструкция фонтана «Одуванчик» продолжается в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас рабочие завершили установку ключевого элемента фонтана — фигуры одуванчика высотой в три метра. Ему вернули исторический облик, но также оснастят современной электроникой и фильтрами.

Работы по реконструкции фонтана ведутся с мая текущего года. Изначально объект должны были сдать 15 сентября, затем срок сдвинулся на 15 ноября.

Подрядчики заявляют, что работ по реконструкции осталось на пару недель.