Сменился репертуар саратовского фонтана «Сердце Волги». Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал глава города Михаил Исаев.

В плей-лист фонтана добавились Ennio Morricone — The Professional, Lana Del Rey — Young and Beautiful, Michael Jackson — Give In To Me, Whitney Houston — I Will Always Love You и AC/DC — Highway to Hell. Они дополнят ранний репертуар, состоявший из Celine Dion — My Heart Will Go On, Edvard Grieg — Morning Mood, Queen — The Show Must Go On, Олег Газманов – Саратов, Полина Гагарина – Кукушка.

Фонтан работает в пятницу и субботу с 21:00 до 23:00 и в воскресенье с 21:00 до 22:00.