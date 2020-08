Сегодня, 7 августа, глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram об обновленном репертуаре фонтана «Сердце Волги».

Из звучащих на сегодня композиций останутся: Celine Dion — My Heart Will Go On, Edvard Grieg — Morning Mood, Queen — The Show Must Go On, Олег Газманов – Саратов, Полина Гагарина – Кукушка.

— Еще 5 новых композиций будет добавлено из списка, который публикую ниже. Загружайте треки в плеер и пишите в комментариях номера тех, которые вы хотите услышать, — сказал мэр и привел следующий список:

1. AC/DC — Highway to Hell

2. Adele — Set Fire To The Rain

3. Edith Piaf — Non, je ne regrette rien

4. Ennio Morricone — The Professional

5. Johannes Brahms — Hungarian Dance No. 5

6. Lana Del Rey – Skyfall

7. Lana Del Rey — Young and Beautiful

8. Michael Jackson — Give In To Me

9. Miley Cyrus — Wrecking Ball

10. Whitney Houston — I Will Always Love You

11. Максим Фадеев feat. Григорий Лепс — Орлы или вороны

12. Максим Фадеев feat. Наргиз – Вдвоём.

В комментариях предложили добавить песню Любви Зыкиной о Волге и вообще, добавить больше российских исполнителей.