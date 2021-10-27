Формат «Семейный парк» — относительно новое направление в сфере услуг. Один из таких парков в нашем регионе – активити-парк «Лапута» открылся в Эгельсском ТЦ «Облака» в декабре 2018 года. О том, как он появился рассказала его основатель Светлана Кузина.

Вместе с супругом они решили основать собственное дело, и в выборе направления они остановились на сфере развлечений. Их первым проектом стал парк аттракционов в Городском парке им Горького. Бизнес начал приносить доход, и вскоре ни открыли еще один проект – батутный центр «Высоко».

Супруги не хотели останавливаться на достигнутом и начали думать об открытии третьего проекта. Батутный центр могли посещать люди всех возрастов – начиная от малышей и заканчивая взрослым человеком, но большую часть посетителей составляли дети 7-8 лет. Поняв, что такой формат интересен далеко не всем возрастным категориям, они решили создать парк развлечений семейного формата.

Им очень хотелось охватит все возрастные категории, чтобы, придя в парк, родители могли занять своих детей и сами отдохнуть, проведя время с комфортом. Так зародилась идея активити-парка «Лапута».

Он включает в себя развлечения для всех возрастных категорий – здесь есть аттракционы, мастер-классы, семейное кафе, в котором можно провести день рождения, или другой праздник. Для детей до трех лет здесь есть бассейн с шариками, маленикие игровые лабиринты, а для детей постарше здесь есть горки, полоса препятствий, батут и катание на тюбингах.

Также на территории парка установлены игровые автоматы – аэрохоккей, баскетбол, рыбалка, которые будут интересны подросткам и родителям.

— Мы старались сделать парк «Лапута» уникальным. Например, в других парках региона нет горки «Камикадзе», этот аттракцион представлен только у нас. На горке «Пончик-слайд» используется специальное покрытие, чтобы сделать катание на тюбинге более быстрым и захватывающим, — рассказывает Светлана.

Недавно Светлана участвовала в «Бизнес миссиях» от саратовского центра «Мой бизнес». Она ездила на переговоры в Казань, где в скором времени собирается открыть еще один семейный активити-парк.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.