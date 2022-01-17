На базе Саратовского областного института развития образования состоялось областное совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросу безопасной работы и образования детей в глобальной сети Интернет. Представители Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС заместитель директора Наталья Агапова и начальник Управления по работе со студентами Анна Попова рассказали об образовательном проекте «Твоя безопасная сеть» и отметили важность обучения школьников в Интернете.

«Твоя безопасная сеть» – победитель областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций. Инициатива направлена на формирование у детей навыков цифровой гигиены и этикета путём проведения образовательных лекций в школах Саратовской области и выпуска авторского набора настольных игр «Твоя безопасная сеть». На совещании обсуждался запуск реализации проекта на территории муниципальных районов области. Представители сферы образования отметили актуальность затрагиваемой проблемы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на территории своих районов. Всем участникам совещания были вручены авторские игровые наборы.

«Проект по формированию цифровой гигиены и этикета у младших школьников уже который год не теряет своей актуальности, и сегодня задача нашей команды – покрытие всей Саратовской области, уделяя основное внимание отдалённым муниципальным районам. Важно, что министерство образования Саратовской области и Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС поддерживают нас. Уверена, что такое партнёрство позволит провести проектные мероприятия максимально эффективно», – отметила заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова.