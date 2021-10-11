В Саратове прошел двухдневный региональный форум Ассоциации онкологов России «Малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии».

В нем приняли участие онкологи, гинекологи, колопроктологи, хирурги, урологи, маммологи и врачи других специальностей. Выступили более 50-ти спикеров — специалистов медицинских учреждений Приволжского федерального округа и главных онкоцентров страны.

Также в рамках форума состоялся мастер-класс живой хирургии, который был посвящен, в том числе, видеоэндохирургическим методам лечения органов желудочно-кишечного тракта.