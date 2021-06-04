На полях ПМЭФ губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым, об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией на 2021год, которое предусматривает реализацию инвестиционных проектов, поддержку социальных проектов, в том числе в сфере образования, детского и профессионального спорта, экологии.

В этом году «ФосАгро» реализует ряд собственных инвестиционных проектов на площадке Балаковского филиала АО «Апатит» в размере не менее 2,825 миллиарда рублей, в ближайшие пять лет планируется направить около 16 миллиардов. На реализацию благотворительных проектов и инициатив будет направлено не менее 172 миллионов рублей.

Также отмечен рост налоговых отчислений от компании. В этом году предприятие планирует значительно увеличить налоговые отчисления в консолидируемый бюджет региона.